Сенатор Вайнберг сложил полномочия и отправится в зону СВО

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Член комитета Совфеда по госстроительству Александр Вайнберг сложил свои полномочия и отправится в зону проведения СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.

"Заявление о сложении полномочий Александр Владеленович написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на СВО", – сказал спикер Заксобрания.

Люлин уточнил, что с пониманием отнесся к желанию сенатора вступить в ряды защитников Родины, потому что это было взвешенным и обдуманным решением. По его словам, с самого начала СВО Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гумпомощи и неоднократно выезжал "за ленточку".

В свою очередь, председатель СФ Валентина Матвиенко рассказала, что Вайнберг покинул пост сенатора, потому что решил сосредоточиться на поддержке бойцов спецоперации. Она отметила, что он многое в последнее время сделал для поддержки военных.

"<...> Большую часть времени, конечно, проводил там, что называется, на передовой, решил сейчас в это непростое, нелегкое время сосредоточиться на этом очень важном направлении, поэтому я с большим уважением отнеслась к его решению", – сказала Матвиенко и добавила, что сенаторы будут вновь рады видеть Вайнберга в своих рядах после завершения СВО.

Ранее сообщалось, что жители столицы в рамках проекта "Москва помогает" активно оказывают помощь бойцам спецоперации. Горожане посещают мастер-классы по созданию маскировочных сетей, антитепловизионных одеял, сухого душа, тактических браслетов и других необходимых вещей. Затем изделия передаются в зону СВО.