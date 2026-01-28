Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 12:22

Политика

Сенатор Вайнберг сложил полномочия и отправится в зону СВО

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Член комитета Совфеда по госстроительству Александр Вайнберг сложил свои полномочия и отправится в зону проведения СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.

"Заявление о сложении полномочий Александр Владеленович написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на СВО", – сказал спикер Заксобрания.

Люлин уточнил, что с пониманием отнесся к желанию сенатора вступить в ряды защитников Родины, потому что это было взвешенным и обдуманным решением. По его словам, с самого начала СВО Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гумпомощи и неоднократно выезжал "за ленточку".

В свою очередь, председатель СФ Валентина Матвиенко рассказала, что Вайнберг покинул пост сенатора, потому что решил сосредоточиться на поддержке бойцов спецоперации. Она отметила, что он многое в последнее время сделал для поддержки военных.

"<...> Большую часть времени, конечно, проводил там, что называется, на передовой, решил сейчас в это непростое, нелегкое время сосредоточиться на этом очень важном направлении, поэтому я с большим уважением отнеслась к его решению", – сказала Матвиенко и добавила, что сенаторы будут вновь рады видеть Вайнберга в своих рядах после завершения СВО.

Ранее сообщалось, что жители столицы в рамках проекта "Москва помогает" активно оказывают помощь бойцам спецоперации. Горожане посещают мастер-классы по созданию маскировочных сетей, антитепловизионных одеял, сухого душа, тактических браслетов и других необходимых вещей. Затем изделия передаются в зону СВО.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика