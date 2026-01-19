Предприниматели ЗелАО помогают бойцам СВО и жителям приграничных территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприниматели Зеленоградского административного округа (ЗелАО) помогают бойцам СВО, отправляя им современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотники, автомобили и прочую экипировку. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К примеру, глава одной из зеленоградских компаний Павел оказывает поддержку военнослужащим с сентября 2022 года. Он закупает оборудование и транспорт по запросам бойцов, передает им огнетушители, а также отправляет лекарства и одежду в госпитали.

В специально арендованном помещении организована работа по плетению маскировочных сетей. В принадлежащей предпринимателю столовой добровольцам предоставляют бесплатное питание.

Гендиректор другой компании Зеленограда Вячеслав также регулярно оказывает помощь участникам СВО. В частности, купленный им комплекс РЭБ спас жизни троих бойцов под Курском. Бизнесмен в том числе ежемесячно перечислял по 200 тысяч рублей в администрацию Курской области на приобретение продуктовых карт для многодетных и малоимущих семей.

На сегодня предприниматель ежеквартально отправляет в зону СВО один-два автомобиля с гуманитарным грузом, который формируется с учетом запросов подразделений: матрасы, подушки, продукты питания, медицинские сумки и так далее. Вячеслав также занимается патриотическим воспитанием молодежи, рассказывая в школах о поездках в зону СВО.

Еще один руководитель зеленоградской компании Сергей регулярно оказывает помощь российским бойцам. Он вместе с товарищами готовит и доставляет грузы по конкретным запросам подразделений, передавая им лично в руки продукты, переносные души, сушилки для обуви и многое другое. Помощь получают и медчасти – им уже направлено около 10 автомобилей с лекарствами.

Любой желающий может оказать поддержку бойцам РФ. В рамках проекта "Зима в Москве" продолжается акция по сбору гуманитарной помощи для участников СВО. Пункт находится у катка на площади Юности.

Горожане могут принести продукты длительного хранения, средства личной гигиены, теплую экипировку, наборы для быстрого перекуса в полевых условиях и медицинские принадлежности для оказания первой помощи. Пункт работает по пятницам, субботам и воскресеньям с 16:00 до 20:00 и будет открыт до 28 февраля.

Кроме того, можно принести гуманитарную помощь для солдат и жителей новых территорий в коворкинг-центр в корпусе 239 с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00, в воскресенье – с 10:00 до 18:45.

Ранее сообщалось, что на катках Восточного административного округа в декабре и январе состоялись благотворительные и досуговые мероприятия для семей участников СВО.

Представители общепита на площадках проекта "Зима в Москве" также помогают бойцам спецоперации. В торговых домиках на площадках "Московских сезонов" можно найти новогодние блюда и продукты для праздничного стола. Часть выручки предприниматели направляют на нужды бойцов.