16 января, 07:53

Общество

Бойцы СВО получили от жителей Москвы более тысячи открыток к Новому году

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Жители Москвы и их дети отправили более тысячи открыток к Новому году для бойцов СВО на фестивале "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках фестиваля прошли тысячи мастер-классов на площадках проекта "Московские сезоны". Горожане учились живописи, узнавали секреты кулинарии, осваивали основы чеканки монет, плели браслеты и многое другое. В конце каждого мастер-класса любой желающий мог подписать открытку на передовую, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Своих адресатов нашли более тысячи посланий. Детские слова – самые искренние, поэтому бойцам специальной военной операции вдвойне приятно получать открытки, трогательно написанные ребенком. Слова поддержки действительно очень важны для героев, которые прямо сейчас защищают Россию", – добавил он.

Дети пожелали военным здоровья, большой удачи и возвращения домой целыми и невредимыми. Они также поздравили бойцов с праздниками. Организаторы мероприятий передали открытки в павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает".

Помимо этого, на площадке "Кинодом" юные москвичи записали видеопослания для участников СВО, в которых поделились теплыми пожеланиями. Военные получили более 300 таких видеопоздравлений.

Ранее москвичи передали теплые пожелания в рамках акции "С наступающим наступающих!". Проект вызвал широкий отклик у жителей города – они записывали свои видеопоздравления, которые были опубликованы в специальном разделе на mos.ru.

Кроме того, в нем размещены ответные видеосообщения с передовой, в которых бойцы благодарят за поддержку и участие, а также поздравляют с праздником.

Москвичи могут записать видео с поздравлением участников СВО

Сюжет: Зима в Москве
