На востоке столицы провели благотворительные акции для семей участников СВО

Фото: объединение культурных и досуговых центров Восточного административного округа

На катках Восточного административного округа в декабре и январе состоялись благотворительные и досуговые мероприятия для семей участников СВО. Их провели в рамках проекта "Зима в Москве", передал портал мэра и правительства столицы.

Например, на ледовой площадке в районе Ивановское на улице Молостовых более 80 детей и взрослых написали праздничные открытки и письма военнослужащим. Послания собрали для последующей передачи волонтерам.

В свою очередь, каток на Спортивном бульваре в Гольянове стал площадкой для соревнований "Мы вместе!". В них приняли участие более 120 человек – семейные команды состязались на ледовой полосе препятствий. Здесь же был организован сбор гуманитарной помощи.

Формирование таких грузов ведется на постоянной основе. Помощь принимают некоммерческая организация "Добро помогает", благотворительный фонд "Преображенская помощь" и центр волонтерства и добровольчества "Дом друзей".

Концерт "Тепло сердец для наших героев" завершил серию мероприятий на востоке столицы. В программу вошли известные патриотические песни и современные произведения о России. Перед зрителями также выступили юные артисты студии "Детское шоу-ревю "Степхаус".

Ранее сообщалось, что москвичи передали теплые пожелания в рамках акции "С наступающим наступающих!". Горожане записывали свои видеопоздравления, которые были опубликованы в специальном разделе на mos.ru. Кроме того, в нем размещены ответные видеосообщения с передовой, в которых бойцы благодарят за поддержку и участие, а также поздравляют с праздником.