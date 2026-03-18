Персонал "Росатома" не пострадал при ударе по иранской АЭС "Бушер"

Фото: AP Photo/Mehr News Agency/Majid Asgaripour

Пострадавших среди персонала госкорпорации "Росатом" в результате удара по территории рядом с промплощадкой АЭС "Бушер" в Иране нет. Об этом сообщил гендиректор компании Алексей Лихачев.

Попадание снаряда по территории иранской АЭС было зафиксировано в районе 18:11 по московскому времени во вторник, 17 марта. По словам Лихачева, удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке станции. Это стало первым зафиксированным ударом по территории АЭС с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Радиационная обстановка на площадке станции после обстрела находится в норме. Лихачев добавил, что "Росатом" готовит третью по очереди эвакуацию сотрудников компании из Ирана. На сегодня корпорация уже вывезла около 250 работников и членов их семей.

"Превентивно, еще до начала вооруженного конфликта, были вывезены дети сотрудников. Сейчас там остаются около 480 наших товарищей. Идут приготовления третьей по счету эвакуации персонала", – приводит РИА Новости слова Лихачева.

Российская сторона категорически осуждает удар по территории АЭС "Бушер" и призывает сделать все для деэскалации ситуации в районе станции. Данный удар стал вопиющим пренебрежением ключевым правилами и принципами международной безопасности, подчеркнул глава "Росатома".

В начале марта взрывы прогремели в нескольких километрах от линии физической защиты АЭС "Бушер". Россия выразила особую обеспокоенность рисками, которые американо-израильская агрессия создает для безопасности электростанции.

Вместе с тем проект строительства новых энергоблоков Бушерской АЭС остается в приоритетах "Росатома", несмотря на временную приостановку работ. Для обеспечения связи работников с родственниками в России корпорация организовала специальную горячую линию, учитывая, что обычные каналы связи затруднены.

Эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияза рубежом

