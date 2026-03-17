Shafaq News: посольство США в Ираке подверглось обстрелу

Американское посольство в столице Ирака Багдаде подверглось продолжительному обстрелу. Об этом сообщает издание Shafaq News со ссылкой на источник в местных силах безопасности.

Силы ПВО перехватили несколько ракетных снарядов, а также ликвидировали четыре беспилотника, пытавшихся атаковать здание дипмиссии. Сообщений о пострадавших или повреждениях здания не поступало.

Ранее Иран ударил по центрам производства военной аэрокосмической техники Israel Aerospace Industries и центрам воздушного топливного обеспечения в Израиле. Для атаки иранская сторона использовала высокоточные и сверхтяжелые ракеты Fattah, Emad и Qadr, а также ударные БПЛА.

В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила об уничтожении в тегеранском аэропорту Мехрабад самолета, которым пользовался бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам в регионе.