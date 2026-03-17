17 марта, 03:56

Происшествия
Shafaq News: посольство США в Ираке подверглось обстрелу

Посольство США в Ираке подверглось ракетным ударам

Фото: depositphotos/trekandshoot

Американское посольство в столице Ирака Багдаде подверглось продолжительному обстрелу. Об этом сообщает издание Shafaq News со ссылкой на источник в местных силах безопасности.

Силы ПВО перехватили несколько ракетных снарядов, а также ликвидировали четыре беспилотника, пытавшихся атаковать здание дипмиссии. Сообщений о пострадавших или повреждениях здания не поступало.

Ранее Иран ударил по центрам производства военной аэрокосмической техники Israel Aerospace Industries и центрам воздушного топливного обеспечения в Израиле. Для атаки иранская сторона использовала высокоточные и сверхтяжелые ракеты Fattah, Emad и Qadr, а также ударные БПЛА.

В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила об уничтожении в тегеранском аэропорту Мехрабад самолета, которым пользовался бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам в регионе.

Израильский БПЛА ударил по дому в ливанской Сайде

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияза рубежом

Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

