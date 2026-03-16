Иран ударил ракетами по Тель-Авиву и аэропорту Бен-Гурион

Фото: 123RF.com/gurgenb

Иран в ходе 55-й волны ударов по Израилю атаковал Тель-Авив и аэропорт Бен-Гурион. Об этом сообщает телеканал SNN со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, удар пришелся по центрам производства военной аэрокосмической техники Israel Aerospace Industries и центрам воздушного топливного обеспечения. Для атаки иранская сторона использовала высокоточные и сверхтяжелые ракеты Fattah, Emad и Qadr, а также ударные БПЛА.

Ранее в КСИР заявили о нанесении ракетных ударов по четырем американским военным базам в регионе. Более того, утверждалось, что иранские ВС за несколько дней уничтожили более 80% стратегических радаров и других важных объектов на военных базах США.

Ближневосточный конфликт обострился после ударов Вашингтона и Тель-Авива по Тегерану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и базы США в странах Персидского залива.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи подчеркивал, что к настоящему времени нет каких-либо конкретных инициатив по прекращению конфликта.