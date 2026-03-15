15 марта, 17:32

Политика

Генконсульство РФ в иранском Исфахане приостановило работу

Фото: depositphotos/labrador

Генконсульство России в иранском городе Исфахане приостановило работу на фоне ситуации вокруг Исламской Республики. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале российского диппредставительства.

"О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно", – говорится в публикации.

Ранее здание российского генконсульства в Исфахане получило повреждения во время атаки на администрацию губернатора провинции. В результате удара несколько сотрудников отбросило взрывной волной. При этом никто не погиб и не получил серьезных травм. В служебной здании и жилых квартирах были выбиты стекла.

Ближневосточный конфликт обострился после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В качестве ответа Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

