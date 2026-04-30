Пашинян: армянские пограничники будут замещать российских на границе с Турцией и Ираном

Армянские пограничники начнут заменять российских коллег на границе Армении с Турцией и Ираном. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Он напомнил о подписанном в 90-х годах с Россией договоре, согласно которому вместе с повышением потенциала пограничных войск Армении те должны будут взять границу под свой контроль.

Пашинян добавил, что сейчас страна платит пограничникам из России, которые, в свою очередь, просили повышения зарплат. В связи с этим армянская сторона рассчитала, что увеличенные средства можно будет потратить на развитие своего пограничного потенциала.

"Постепенно российские коллеги уместятся в тех суммах, которые не будут для нас слишком обременительны. А мы возьмем контроль над остальными участками. Это предусмотрено договором", – сказал он.

Ранее премьер Армении рассказал, что его страна продолжит укреплять отношения с Россией. По его словам, их важность сложно переоценить. Он отметил, что политический диалог с Москвой ведется.

