Пашинян предложил РФ продать ее концессию на железные дороги Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать ее концессию на армянские железные дороги какой-либо дружественной стране – Казахстану, ОАЭ или Катару. Об этом Пашинян сообщил журналистам.

Премьер рассказал, что зачастую международные партнеры обходят Армению после Нахичевани, так как управление железными дорогами страны находится у России. Армения не имеет ничего против российской стороны, однако ее концессия создает определенные потери для Еревана, подчеркнул Пашинян.

"По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление", – добавил премьер Армении, которого цитирует ТАСС.

Ранее Ереван призвал российских партнеров принять решение по части осуществления восстановительных работ на участках железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук отмечал, что восстановление железнодорожной инфраструктуры в Армении позволит России наладить прямое сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана, Турцией и Ираном.

Таким образом, Россия получит выходы к портам Средиземного моря, Персидского залива и Индийского океана. Оверчук также анонсировал переговоры о восстановлении двух участков железных дорог Армении.