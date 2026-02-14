Форма поиска по сайту

14 февраля, 11:55

Политика
Рубио: ООН не способна завершить конфликт на Украине

ООН не способна завершить конфликт на Украине – Рубио

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

ООН не способна завершить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что для начала переговоров потребовалось лидерство США и партнерство многих других стран, которые присутствуют на конференции. Кроме того, по его словам, ООН обладает "огромным потенциалом", однако у организации нет ответов по "самым насущным вопросам", из-за чего она "не играет никакой роли".

"Мы все больше передавали суверенитет международным институтам, многие страны инвестировали в масштабные системы социального обеспечения ценой сохранения возможности защищать себя", – добавил Рубио.

Помимо этого, разногласия между Вашингтоном и Европой объясняются "глубокой обеспокоенностью" США за европейские страны, с которыми они связаны "духовно и культурно". Штаты заинтересованы в сильной Европе и считают, что их судьбы "всегда будут переплетены".

По его мнению, сплоченности и будущему стран Европы угрожает массовая миграция на Западе. Она также угрожает преемственности культуры и будущему народа.

Госсекретарь подчеркнул, что западным странам не нужно отказываться от созданной системы международного сотрудничества, и не нужно демонтировать глобальные институты прежнего порядка. Тем не менее, их необходимо реформировать, при этом речь идет не о разрушении существующей архитектуры международных отношений, а о ее адаптации к современным вызовам.

"Я нахожусь здесь сегодня, чтобы дать понять, что Америка прокладывает путь к новому веку процветания, и что мы снова хотим сделать это вместе с вами, нашими дорогими союзниками и нашими старейшими друзьями", – указал Рубио.

Ранее глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу подрывает основы всемирной организации и ее устава. Он назвал крайне опасным прецедентом сегрегацию по принципу "исключительности", выразив надежду, что в руководстве ООН осознают возможные последствия.

