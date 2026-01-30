Захарова назвала генсека ООН проводником пропаганды Запада

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш окончательно превратился в проводника западной пропаганды. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот тут удивительное, диковатое заявление мы услышали <…> Гутерриш отметился очередным очень странным высказыванием о том, что принцип самоопределения якобы не применим в ситуации с Крымом и Донбассом", – приводит слова дипломата ТАСС.

При этом ранее официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о признании ООН прав народа Гренландии на самоопределение. По словам Захаровой, отказ в аналогичном праве народу Донбасса и Крыма демонстрирует, что Гутерриш фактически "берет на себя роль вершителя судеб".

Сам Гутерриш при этом указывал, что юридический департамент ООН внимательно изучил ситуацию с Крымом и Донбассом и выяснил, что принцип самоопределения в этой ситуации неприменим, а превалирующим считается принцип территориальной целостности.

Захарова назвала подобный вывод диким, а посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что заявление Гутерриша свидетельствует о двойственности стандартов всемирной организации.