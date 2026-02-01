Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка переобъявили в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу МВД РФ.

Причиной стало уголовное дело в отношении Яценюка, однако какое именно – не уточняется.

В ноябре 2023 года СК России предъявил заочное обвинение Яценюку и еще нескольким фигурантам за совершенные в 2014 году преступления.

По информации ведомства, они помогали принимать решение о проведении антитеррористической операции на юго-востоке Украины. Из-за этого с 2014 по 2016 год были ранены и погибли 1 382 человека, включая 44 ребенка.