Глава парламента Крыма сообщил о национализации активов Джамалы и Яценюка

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о национализации активов украинки и победительницы "Евровидения" в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, которая прославилась под псевдонимом Джамала.

По его словам, в этот процесс входит все движимое и недвижимое имущество исполнительницы, а также два участка земли и жилое здание в Алуште, которое оформлено на ее родственников. Он также напомнил РИА Новости, что Джамала объявлена в розыск за распространение ложной информации о ВС РФ. Кроме того, на нее заведено уголовное дело.

Также в Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, включая учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте.

Ранее Константинов сообщил, что власти Крыма хотят национализировать имущество еще 110 лиц, оказывающих поддержку Украине и спонсирующих украинскую армию.

По информации правительства региона, в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов поступило более 2,1 миллиарда рублей.

