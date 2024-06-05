СБУ заявила о национализации якобы принадлежащего Балицкому имущества

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале заявила о национализации имущества, которое якобы принадлежит губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье.

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов Евгения Балицкого. Также национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью – жену, сына и отца", – говорится в сообщении.

В украинском ведомстве уточнили, что среди изъятых активов есть киевская компания из сферы ремонта и техобслуживания самолетов. При этом, по данным СБУ, большая часть имущества под национализацию находится в Запорожской области.

Ранее Балицкого заочно приговорили на Украине к 15 годам колонии с конфискацией имущества. Его обвинили в участии в организации якобы незаконных референдумов и умышленных действиях, осуществленных для изменения границ территории или госграницы Украины по предварительному сговору.

