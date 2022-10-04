Рогов заявил, что гендиректора ЗАЭС шантажировали для сотрудничества с СБУ

Фото: министерство обороны Российской Федерации
Гендиректор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов сотрудничал со Службой безопасности Украины не по доброй воле. Об этом заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, Мурашова постоянно шантажировали. Рогов добавил, что такие действия были и со стороны его работодателя – "Энергоатома", который подчиняется Украине.
Он подчеркнул, что у Мурашова был большой страх перед СБУ, которая нашла механизмы воздействия.
"Поверьте, СБУ всегда занималась политическим сыском и сбором компромата на каждого из более менее видных жителей Украины. Допустить к руководству атомной станции человека, не собрав на него папку, было нереально", – поведал член главного совета Запорожской области.
Ранее Мурашов рассказал, что через мессенджеры передавал сотруднику Службы безопасности Украины информацию о происходящем на станции. Вместе с тем он назвал самым вероятным вариантом обстрелов открытие огня со стороны Днепра, из городов Никополя и Марганца. Мурашов добавил, что все повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям.
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