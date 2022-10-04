Бастрыкин поручил провести проверку по факту сотрудничества гендиректора ЗАЭС с СБУ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за информации о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова с СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следователи проверят информацию, опубликованную в СМИ. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее Мурашов рассказал, что через мессенджеры передавал сотруднику Службы безопасности Украины информацию о происходящем на станции. Вместе с тем он назвал самым вероятным вариантом обстрелов открытие огня со стороны Днепра, из городов Никополя и Марганца. Мурашов добавил, что все повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям.



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