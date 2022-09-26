Предложение Гросси по безопасности ЗАЭС нуждается в конкретизации – Ульянов

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Москва разделяет установки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о необходимости предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что пока руководитель Международного агентства по атомной энергии сформулировал только общие концептуальные рамки, смысл которых состоит в необходимости эффективных мер по предотвращению аварии и недопустимости использования станции в качестве плацдарма для боевых действий.

"Мы эти установки полностью разделяем. Для нас они являются аксиомой при том понимании, что украинская сторона должна прекратить вести огонь по ЗАЭС", – сказал Ульянов в интервью ТАСС.

Однако дипломат подчеркнул, что выдвинутое Гросси предложение по обеспечению безопасности ЗАЭС нуждается в конкретизации. Ульянов предположил, что в ближайшее время гендиректор МАГАТЭ представит дополнительные идеи по содержательному наполнению своей инициативы.

"Тогда мы и будем формировать свое окончательное отношение к ней", – отметил российский постпред.

Ранее Гросси заявил, что в ближайшее время МАГАТЭ намерено расширить состав миссии на Запорожской АЭС. По его словам, в настоящее время идет работа над конкретными аспектами создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что процесс переговоров идет только с Россией и Украиной, добавив, что у обеих сторон есть убеждение в необходимости создания такой зоны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

