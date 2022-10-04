Гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ

Фото: министерство обороны Российской Федерации
Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции. Об этом он рассказал в сюжете телеканала "Россия 24".
По его словам, с сотрудником Службы безопасности Украины он общался через мессенджеры. Мурашова по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ, выдворили на подконтрольную Киеву территорию.
Гендиректор ЗАЭС назвал самым вероятным вариантом обстрелов открытие огня со стороны Днепра, из городов Никополь и Марганец. Мурашов добавил, что все повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям.
"Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов", – сказал Мурашов.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины сбросили беспилотник на территорию ЗАЭС. Он подчеркнул, что мощность беспилотника была недостаточной для нанесения каких-либо повреждений, в связи с чем угрозы для реактора нет.
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