Киев уже пожалел о согласии на постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС – Ульянов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Украина уже пожалела о согласии на постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

В интервью ТАСС дипломат напомнил, что в пользу постоянного присутствия специалистов Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС Москва и Киев высказались почти одновременно.

"Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели", – сказал Ульянов.

Он также сообщил, что Москва разделяет установки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о необходимости предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС, однако данное предложение нуждается в конкретизации.

По словам Ульянова, пока Гросси сформулировал только общие концептуальные рамки, смысл которых состоит в необходимости эффективных мер по предотвращению аварии и недопустимости использования станции в качестве плацдарма для боевых действий.

Ранее Гросси заявил, что в ближайшее время МАГАТЭ намерено расширить состав миссии на Запорожской АЭС. По его словам, в настоящее время идет работа над конкретными аспектами создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что процесс переговоров идет только с Россией и Украиной, добавив, что у обеих сторон есть убеждение в необходимости создания такой зоны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

