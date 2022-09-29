Украинский беспилотник был сброшен на ЗАЭС – Балицкий

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Вооруженные силы Украины сбросили беспилотник на территорию ЗАЭС. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что мощность беспилотника была недостаточной для нанесения каких-либо повреждений, в связи с чем угрозы для реактора нет.

"Радиоактивный фон на Запорожской атомной электростанции в норме", – заявил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

В свою очередь, представитель военно-гражданской администрации Энергодара отметил, что информация о возгорании на втором энергоблоке Запорожской АЭС не соответствует действительности.

"Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет", – сказал он в беседе с ТАСС.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга уточнил, что на территории Запорожской АЭС произошло короткое замыкание и небольшое задымление, в настоящее время все работает в штатном режиме.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Москва разделяет установки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о необходимости предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС, однако данное предложение нуждается в конкретизации.

По словам Ульянова, пока Гросси сформулировал только общие концептуальные рамки, смысл которых состоит в необходимости эффективных мер по предотвращению аварии и недопустимости использования станции в качестве плацдарма для боевых действий.

До этого Гросси заявил, что в ближайшее время МАГАТЭ намерено расширить состав миссии на Запорожской АЭС. По его словам, в настоящее время идет работа над конкретными аспектами создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что переговоры ведутся только с Россией и Украиной, добавив, что у обеих сторон есть убеждение в необходимости создания такой зоны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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