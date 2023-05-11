19:41Происшествия
В Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области
Фото: depositphotos/Emevil
Покушение на председателя суда Запорожской области было совершено в Мелитополе. В результате происшествия судья не пострадал, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
"Однако пострадали два человека из охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь", – подчеркнул он.
По словам Балицкого, покушение является очередной попыткой Киева дестабилизировать ситуацию в Запорожской области. На данный момент следователи устанавливают личности подозреваемых.
До этого в управлении ФСБ сообщили, что СБУ угрожала первому заместителю министра МЧС ДНР Дмитрию Костямину расправиться с его супругой, если он не согласится передавать Киеву закрытые сведения. Выяснилось, что украинские спецслужбы задержали женщину 1 марта, когда она приехала в Харьков на похороны матери.
Ранее в Запорожской области предотвратили покушение на главу отдела полиции Кирилловки, которое готовился совершить гражданин Украины. Стало известно, что 31-летний украинец приехал в регион, чтобы организовать ряд диверсий.
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