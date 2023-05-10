В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции Кирилловки

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В Запорожской области предотвратили покушение на главу отдела полиции Кирилловки, которое готовился совершить гражданин Украины. О происшествии рассказали в УФСБ России по региону.

Злоумышленник был задержан силами управления ФСБ РФ по Запорожской области и УФСБ по Росгвардии. Стало известно, что 31-летний украинец приехал в регион, чтобы организовать ряд диверсий. Уточняется, что мужчина действовал под руководством Главного управления разведки украинского министерства обороны.

"Предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области. <...> Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в поселке городского типа Кирилловка Балабин Ю. А.", – передает ТАСС сообщение управления.

Отмечается, что злоумышленник оказывал вооруженное сопротивление во время задержания. Сотрудники спецназа предприняли оперативные действия и лишили его оружия. Также у мужчины были изъяты материалы для изготовления взрывчатки.

В отношении украинца возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта.

Ранее сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Диверсия готовилась агентами главного управления разведки украинского министерства обороны.

Силовики изъяли взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, а также боеприпасы к нему и взрывчатые вещества. В отношении двух украинских агентов возбудили уголовное дело о подготовке теракта.



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