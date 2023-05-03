Все члены задержанной в Крыму группы агентов разведки Украины арестованы – УФСБ

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Киевский районный суд Симферополя арестовал всех членов задержанной в Крыму группы агентов военной разведки Украины, готовившей серию терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.

Речь идет о семерых членах группы, среди которых граждане России, Украины и Болгарии. Их целью были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова.

Непосредственным организатором терактов назван замначальника офиса украинского президента Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец. Всем им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что заказчики покушения на руководство Крыма находятся в Киеве. По его словам, это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.

Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за пресечение покушения, отметив, что спецслужбы РФ работают четко, профессионально и эффективно. Вместе с этим он подчеркнул, что российская сторона найдет всех заказчиков и накажет их.

3 мая правоохранители предотвратили подготовку покушений Главного управления разведки Минобороны Украины на руководителей Крыма. Помимо Аксенова, злоумышленники планировали посягательства на председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также украинская сторона хотела провести теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.

ФСБ задержала шесть россиян и украинцев, а также гражданина Украины и Болгарии, который был причастен к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств.

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