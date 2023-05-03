Глава Крыма прокомментировал пресечение ФСБ покушения на руководство республики

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Заказчики покушения на руководство Крыма находятся в Киеве, заявил глава региона Сергей Аксенов.

"Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве", – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за пресечение покушения, отметив, что спецслужбы РФ работают четко, профессионально и эффективно. Вместе с этим он подчеркнул, что российская сторона найдет всех заказчиков и накажет их.

3 мая правоохранители предотвратили подготовку покушений Главного управления разведки Минобороны Украины на руководителей Крыма. Помимо Аксенова, злоумышленники планировали посягательства на председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также украинская сторона хотела провести теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.

ФСБ задержала шесть россиян и украинцев, а также гражданина Украины и Болгарии, который был причастен к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств.

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