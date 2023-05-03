10:35Происшествия
Глава Крыма прокомментировал пресечение ФСБ покушения на руководство республики
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Заказчики покушения на руководство Крыма находятся в Киеве, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве", – написал он в своем телеграм-канале.
Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за пресечение покушения, отметив, что спецслужбы РФ работают четко, профессионально и эффективно. Вместе с этим он подчеркнул, что российская сторона найдет всех заказчиков и накажет их.
3 мая правоохранители предотвратили подготовку покушений Главного управления разведки Минобороны Украины на руководителей Крыма. Помимо Аксенова, злоумышленники планировали посягательства на председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также украинская сторона хотела провести теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.
ФСБ задержала шесть россиян и украинцев, а также гражданина Украины и Болгарии, который был причастен к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств.
В Брянской области задержан украинский пилот, который исследовал местность
Читайте также