ФСБ рассказала о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР

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Служба безопасности Украины (СБУ) угрожала первому заместителю министра МЧС ДНР Дмитрию Костямину расправиться с его супругой, если он не согласится передавать Киеву закрытые сведения. Об этом рассказали в управлении ФСБ РФ по республике.

"УФСБ России по ДНР предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги", – передает ТАСС сообщение управления.

Выяснилось, что украинские спецслужбы задержали женщину 1 марта, когда она приехала в Харьков на похороны матери. Они угрожали ей физической расправой, если ее муж откажется обеспечивать передачу закрытых данных. Ее удалось освободить и вывезти с территории Украины в результате оперативных действий российских спецслужб.

Ранее сообщалось о том, что силовики задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области. Отмечалось, что им оказался российский гражданин. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Мужчина уточнил, что ему поручили предоставлять данные о базах дислокации российских солдат, а также таких гражданских объектах, как банки, СМИ и другие.



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