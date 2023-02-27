ФСБ задержала в Севастополе наводчиков спецслужб Украины

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двух агентов украинских спецслужб, выполнявших функции наводчиков на российские военные объекты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в

сотрудничестве с иностранными спецслужбами в качестве наводчиков", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения по собственной инициативе наладили связь с украинскими спецслужбами для передачи сведений о местонахождении российских военных объектов за денежное вознаграждение. Утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности РФ.

"Мужчина 1979 года рождения выполнял разведывательные задания Службы безопасности Украины по сбору сведений о местонахождении военных объектов и передавал эту информацию посредством электронной почты с соблюдением мер конспирации", – отметили в ФСБ.

Второй подозреваемый не успел передать данные Службе внешней разведки Украины, однако подтвердил свои намерения о конфиденциальном сотрудничестве в телефонном разговоре.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье 275 УК РФ ("Госизмена") и статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством"). Первая статья предусматривает наказание в виде заключения на срок до 20 лет, вторая – до 8 лет. Фигурантов арестовали на два месяца.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, которого завербовали и переслали в РФ в том числе спецслужбы Польши и Латвии.

Выяснилось, что гражданин Украины 1977 года рождения причастен к совершению двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги.

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