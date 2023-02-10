Иностранные спецслужбы собирают данные о СВО через почтовые сервисы – ФСБ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Иностранные спецслужбы задействуют российские почтовые платформы для поиска данных о СВО и ее участниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

В ведомстве заявили, что спецслужбы используют адреса электронной почты, схожие по названиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти. Через них они массово отправляют в разные учреждения электронные письма с приложением псевдоофициальных запросов.

Речь идет об информации о мобилизации в РФ, участниках СВО, а также гражданах, которые уехали из России на Украину.

В ФСБ призвали быть внимательными и рекомендовали в случае получения ложного письма обратиться на официальный портал тех или иных государственных органов.

Ранее начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в РФ работают агенты Киева, которым поручено организовывать диверсии.

Политик подчеркнул, что террористы будут продолжать свою деятельность, "пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена".

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