СБУ принуждает жителей Херсонской области к саботажу против России

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Служба безопасности Украины (СБУ) вербует агентов среди мирного населения Херсонской области, используя подкуп и шантаж. Об этом со ссылкой на задержанного в ходе оперативных мероприятий жителя региона сообщает РИА Новости.

Мужчина заявил, что принял решение сотрудничать с украинскими спецслужбами из-за опасений за жизнь и здоровье своей семьи, которая проживает на подконтрольной Киеву территории. Он рассказал, что сотрудник СБУ передавал ему деньги для проведения антироссийских митингов, в том числе, с участием учителей против российской программы.

По утверждению задержанного, завербовавший его сотрудник спецслужб неоднократно угрожал, что убьет его детей в случае отказа выполнять задания. При этом за успешное выполнение поручений, куратор из СБУ обещал платить деньги. Обещанное вознаграждение мужчина так и не получил.

Ранее сообщалось, что силовые структуры России пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области. Денежные средства исполнители терактов получали с помощью волонтерских организаций, прибывающих в регион по гуманитарным коридорам.



ФСБ задержала ячейку исламистов из Хизб ут-Тахрир в Крыму

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!