05:45Политика
СБУ принуждает жителей Херсонской области к саботажу против России
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Служба безопасности Украины (СБУ) вербует агентов среди мирного населения Херсонской области, используя подкуп и шантаж. Об этом со ссылкой на задержанного в ходе оперативных мероприятий жителя региона сообщает РИА Новости.
Мужчина заявил, что принял решение сотрудничать с украинскими спецслужбами из-за опасений за жизнь и здоровье своей семьи, которая проживает на подконтрольной Киеву территории. Он рассказал, что сотрудник СБУ передавал ему деньги для проведения антироссийских митингов, в том числе, с участием учителей против российской программы.
По утверждению задержанного, завербовавший его сотрудник спецслужб неоднократно угрожал, что убьет его детей в случае отказа выполнять задания. При этом за успешное выполнение поручений, куратор из СБУ обещал платить деньги. Обещанное вознаграждение мужчина так и не получил.
Ранее сообщалось, что силовые структуры России пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области. Денежные средства исполнители терактов получали с помощью волонтерских организаций, прибывающих в регион по гуманитарным коридорам.
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