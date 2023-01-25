Силовые структуры РФ пресекли финансирование терактов СБУ в Херсонской области – СМИ

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Силовые структуры России пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

"Установлено, что для обналичивания денежных средств используются банковские карты и счета, физические владельцы которых находятся на территории стран Европы и Прибалтики, а также обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии", – заявил собеседник агентства.

Денежные средства исполнители терактов получали с помощью волонтерских организаций, прибывающих в регион по гуманитарным коридорам. Источник заявил, что спецслужбы Украины использовали на территории Херсонской области "спящую агентуру" для организации схронов с оружием и взрывчатыми веществами, а также проведения терактов.

Исполнители, по словам источника агентства, сообщали своим кураторам о проделанной работе посредством спутниковой связи. Деньги им передавали с помощью тайников, координаты которых агенты получали при успешном выполнении задания.

Ранее сообщалось, что в Крыму разгромили ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. Спецслужбы совместно с Росгвардией задержали шестерых ее участников.



ФСБ задержала ячейку исламистов из Хизб ут-Тахрир в Крыму

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