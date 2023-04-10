Силовики задержали агента разведки Украины в Запорожской области

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Силовики задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По информации силовиков, агент украинской разведки передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Запорожской и Херсонской областях.

"В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан", – поделились в правоохранительных органах.

Отмечается, что агентом оказался российский гражданин. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Ранее сообщалось, что окружной военный суд Ростова-на-Дону рассматривает уголовное дело, которое было возбуждено в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука. Его обвиняют в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае

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