Суд в Москве арестовал россиянина за государственную измену

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Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина РФ по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Пешкова С. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в инстанции.

Там уточнили, что в соответствии со статьей 275 УК РФ ("Госизмена") мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Суть обвинения не раскрывается, поскольку дело содержит секретные материалы.

Ранее в Москве арестовали гражданина РФ Фируза Дадобоева по делу о госизмене. Отмечалось, что обвиняемый помещен в следственный изолятор "Лефортово". Правоохранители не стали раскрывать детали дела.

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