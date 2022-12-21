Россиянина арестовали по делу о госизмене и поместили в "Лефортово"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Гражданина РФ Фируза Дадобоева арестовали по делу о госизмене. Отмечается, что обвиняемый в настоящее время пребывает в следственном изоляторе "Лефортово".

"Задержан Дадобоев Фируз Темирбоевич, которому следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене. Он арестован и на время следствия помещен в СИЗО "Лефортово", – передает ТАСС сообщение полиции.

Отмечается, что правоохранители не стали раскрывать другие детали дела. Известно только, что на сегодняшний день единственным фигурантом является Дадобоев.

Ранее директора Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене. Ему вменяют ту же статью, что и ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию Маслову.

До этого сообщалось, что советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены.

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