Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами

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Жителя Хабаровска приговорили к 12,5 года заключения в колонии строгого режима за попытку продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Мамукова В. В. признали виновным в государственной измене. Кем и где он работал, не раскрывается.

По данным спецслужб, после начала спецоперации хабаровчанин, имея доступ к закрытой информации, анонимно предложил Киеву купить у него сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для диверсий.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ Павла Пищулина в рамках уголовного дела о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством против безопасности России.

Отмечалось, что следствие не увидело в действиях Пищулина признаков госизмены. Подробности дела не раскрывались из-за наличия в нем материалов с грифом "секретно".

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