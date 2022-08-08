Дело обвиняемого в госизмене сотрудника "Аэрофлота" Федоткина передали в суд

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ФСБ завершила следственные действия в отношении сотрудника "Аэрофлота" Дмитрия Федоткина, обвиняемого в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании, сообщает ТАСС.

Уголовное дело о госизмене передали в суд для его рассмотрения по существу.

В 2020 году Федоткина арестовали по подозрению в госизмене. Информированный источник сообщал, что россиянина подозревают в передаче секретных сведений британской разведывательной службе. Предполагается, что Федоткин сообщил эту информацию во время работы в "Аэрофлоте" в Великобритании.

До этого сообщалось, что советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.