"Аэрофлот" не располагает данными об аресте сотрудника за госизмену

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Компания "Аэрофлот" не располагает информацией об аресте своего сотрудника за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

По данным РИА Новости, речь идет о представителе компании в Великобритании Дмитрии Федоткине.

Ранее Федоткина арестовали по подозрению в госизмене. Информированный источник сообщал, что россиянина подозревают в передаче секретных сведений британской разведывательной службе. Предполагается, что Федоткин сообщил эту информацию во время работы в "Аэрофлоте" в Великобритании.

6 октября сотрудники ФСБ задержали российского военного за передачу секретных сведений Эстонии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В июле текущего года военного эксперта Владимира Неелова осудили по делу о госизмене. Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Было установлено, что Неелов за денежное вознаграждение передал немецкой консалтинговой фирме данные об обучении и переподготовке сотрудников ФСБ.