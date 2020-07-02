Военного эксперта осудили по делу о госизмене

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Санкт-Петербургский городской суд вынес решение по делу о госизмене в отношении военного эксперта Владимира Неелова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Неелов признан виновным по статье 275 УК РФ (госизмена). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима", – объявили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что Неелов за денежное вознаграждение передал немецкой консалтинговой фирме данные об обучении и переподготовке сотрудников ФСБ. Сам эксперт заявил, что виновным себя считает частично – якобы он не знал, что информация является секретной.

Подробности слушания не раскрываются, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа "совершенно секретно".

Ранее в июне начальник отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков был задержан по подозрению в госизмене. Он был отстранен от должности и выполнения служебных обязанностей.

