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Происшествия

11:39

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

происшествия безопасность

Фото: телеграм-канал "Карточный Домик: Россия"

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, мужчина планировал создать в Удмуртии организацию по добыванию указанных сведений. В ходе проверки выяснилось, что ранее у него действительно был доступ к государственной тайне, однако сейчас его нет.

Действовал мужчина с целью обогатиться, подчеркнули в российских спецслужбах. Поскольку до самой госизмены не дошло, уголовное дело не возбудили.

Отметим, в Ижевске находится радиозавод по производству аппаратуры для космических ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, пилотируемых и грузовых кораблей и орбитальных станций. Также в Удмуртии работает Воткинский завод, где серийно выпускают стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава" и оперативно-тактические "Искандеры-М".

В ноябре Ростовский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца военнослужащего Южного военного округа. Мужчину подозревают в государственной измене.

Военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России. По факту произошедшего ФСБ России возбудило уголовное дело по статье "Государственная измена".

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