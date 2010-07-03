Подозреваемый в госизмене военнослужащий ЮВО арестован на два месяца

Фото: скриншот видео ФСБ РФ

Ростовский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца военнослужащего Южного военного округа. Мужчину подозревают в государственной измене, как сообщил "Интерфакс".

"Ростовским военным гарнизонным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", – заявили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как ранее сообщили РИА Новости, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России.

По факту произошедшего ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), следственные действия продолжаются.

Ранее в ноябре в Ростовской области, задержали все руководство местного УФСИН. Сотрудников ведомства подозревают в разглашении государственной тайны.

