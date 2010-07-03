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В мире

16:13

Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа

за рубежом общество

Фото: ТАСС/Matt Dunham/AP

Прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом в ходе пресс-конференции заявила прокурор Ева-Мари Перссон, сообщает ТАСС.

С июня 2012 года Джулиан Ассанж, обвиняемый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции.

В апреле Ассанж был арестован в Лондоне. Журналист был взят под стражу британской полицией после того, как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.

Основателя WikiLeaks арестовали по двум причинам – из-за попытки скрыться от британского правосудия в 2012 году, а также по запросу об экстрадиции от США.

1 мая основателя WikiLeaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии. В США журналисту могут предъявить обвинения вплоть до госизмены. При этом замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан заявил, что Ассанжа не выдадут странам, в которых действует смертная казнь.

Программист из Австралии стал широко известен после того, как в 2010 году основанный им сайт опубликовал секретные документы Госдепа США, а также материалы, касающиеся военных действий в Ираке и Афганистане.

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