Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения

Суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения. Его приговорили за нарушение условий выхода под залог, сообщает передает РИА Новости из зала суда.
"Вы не сдались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание. <…> У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания. Вы не явились в суд, скрывшись в посольстве Эквадора. <…> Вы не оспорили прежние решения суда. Ваши действия были направлены на противодействие или затягивание правосудия. Находясь в посольстве, вы по собственной инициативе отказывались предоставлять британским властям доступ к себе", – объявила решение судья Дебора Тейлор.
Она добавила, что нарушение условий выхода под залог выходит за грани "самых серьезных из предъявленных обвинений". За это правонарушение Ассанжа могли приговорить максимум к году заключения, однако он передал судье письмо с извинениями, поэтому максимальный срок ему не назначили.
В США Ассанжу предъявили обвинения в связи с публикацией в интернете документов различных правительственных ведомств и служб.
Новости о задержании прокомментировали в Кремле. В России надеются на соблюдение прав Ассанжа. В Госдуме отметили, что австралийский журналист по сути находился под арестом, но при этом не отбывал срок.
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