Великобритания не будет экстрадировать Ассанжа в страны со смертной казнью

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не выдадут странам, в которых действует смертная казнь, заявил замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан.
"Основатель WikiLeaks не будет выдан ни одной стране, где применяется смертная казнь. Между двумя странами (Великобританией и Эквадором) было достигнуто соответствующее соглашение", – приводит слова Данкана агентство EFE.
Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа по существу пройдут в феврале 2020 года и продлятся пять дней.
С июня 2012 года Джулиан Ассанж, обвиняемый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции. 11 апреля текущего года его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.
В США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. 1 мая основателя WikiLeaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии.
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