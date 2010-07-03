Великобритания не будет экстрадировать Ассанжа в страны со смертной казнью

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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не выдадут странам, в которых действует смертная казнь, заявил замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан.

"Основатель WikiLeaks не будет выдан ни одной стране, где применяется смертная казнь. Между двумя странами (Великобританией и Эквадором) было достигнуто соответствующее соглашение", – приводит слова Данкана агентство EFE.



Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа по существу пройдут в феврале 2020 года и продлятся пять дней.

С июня 2012 года Джулиан Ассанж, обвиняемый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции. 11 апреля текущего года его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.

В США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. 1 мая основателя WikiLeaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии.

