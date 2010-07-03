Слушания по делу Ассанжа по существу пройдут в феврале 2020 года

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Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа по существу пройдут в феврале 2020 года и продлятся пять дней. Такое решение принял лондонский суд, передает РИА Новости.

Прокуратура обвиняет журналиста в одном из самых значительных раскрытий служебной информации. Обвинение попросило суд провести в феврале пятидневные слушания по экстрадиции. Защита согласилась с этим и попросила судью определить даты.

Адвокаты Ассанжа заявили, что он все еще находится в больнице. Поскольку у него нет доступа к компьютерам, все судебные материалы приходится направлять ему по почте, объяснили защитники.

Накануне глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя WikiLeaks. Он уточнил, что это стандартная процедура, а окончательное решение по этому вопросу примет лондонский суд.

Ранее министерство юстиции США направило в Британию официальный запрос об экстрадиции журналиста.

С июня 2012 года Джулиан Ассанж, обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции. 11 апреля текущего года его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.

В США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. 1 мая основателя WikiLeaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии.

