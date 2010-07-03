Ассанжу предъявили 17 новых обвинений в США

Фото: ТАСС/ZUMA/Julian Paul Assange

Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в сообщении AFP в Twitter.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест Ассанжа. В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании.

В мае прокуратура Швеции объявила, что возобновляет расследование по делу Джулиана Ассанжа. Его подозревают в преступлениях на сексуальной почве.

С июня 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Однако 11 апреля 2019 года его задержали по ордеру, выданному за неявку в суд семь лет назад. Кроме того, по заявлению американского Минюста, в Штатах основателя WikiLeaks обвиняют в сговоре с целью компьютерного взлома. 1 мая Ассанжа приговорили в Великобритании к 11,5 месяца тюрьмы.