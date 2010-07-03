Прокуратура Швеции запросила ордер на арест основателя WikiLeaks

Прокуратура Швеции попросила суд выдать ордер на арест основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Швеции возобновили расследование по делу Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве. С июня 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Расследование в Швеции прекратили в 2017 году, однако после ареста Ассанжа адвокат одной из женщин, выдвигавших обвинения, потребовала его возобновления.
Решение возобновить расследование ранее оценил член думского комитета по международным делам Антон Морозов. Парламентарий не исключил, что речь идет о преследовании по политическим мотивам. Морозов напомнил, что основатель WikiLeaks распространял секретную информацию, причем в первую очередь в ущерб США. Обвинения со стороны Швеции "выглядит политически мотивированным", указал депутат.
В начале мая сообщалось, что суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения. Его приговорили за нарушение условий выхода под залог.
11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее WikiLeaks заявил, что его собираются выдворить из-за коррупционного скандала с офшорными бумагами, затрагивающими президента страны Ленина Морено.
Журналист попросил политического убежища в посольстве в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.
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