В ГД оценили возобновление Швецией расследования по делу Ассанжа

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Решение прокуратуры Швеции возобновить расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа оценил член думского комитета по международным делам Антон Морозов.

В беседе с RT парламентарий не исключил, что речь идет о преследовании по политическим мотивам. Морозов напомнил, что основатель WikiLeaks распространял секретную информацию, причем в первую очередь в ущерб США. "Видимо, они как-то надавили на Швецию, чтобы та после выдворения Ассанжа из эквадорского посольства возобновила данное расследование", − пояснил депутат.

Как отметил Морозов, трудно судить о серьезности обвинения со стороны Швеции, но оно "выглядит политически мотивированным".

Ранее прокуратура Швеции объявила, что возобновляет расследование по делу Джулиана Ассанжа, подозреаемого в преступлениях на сексуальной почве. Отмечается, что после ареста Ассанжа одна из женщин, выдвигавших против него обвинения в Швеции, потребовала возобновить расследование.

С июня 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Его задержали 11 апреля 2019 года по ордеру, выданному за неявку в суд семь лет назад. По заявлению Минюста США, в Штатах основателя WikiLeaks обвиняют в сговоре с целью компьютерного взлома. 1 мая Ассанжа приговорили в Великобритании к 11,5 месяцам тюрьмы.

