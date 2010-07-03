Редактор Wikileaks рассказал о состоянии Ассанжа в тюрьме

Фото: ТАСС/AP/Matt Dunham

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, который находится в тюрьме Белмарш, подавлен, но не сломлен. Об этом заявил главный редактор сайта Wikileaks Кристин Храфнссон, передает РИА Новости.

По словам Храфнссона, австралийский журналист нуждается в общественной поддержке. Вместе с американской актрисой Памелой Андерсон, редактор навещал Ассанжа 7 мая.

"Он будет бороться. Он знает, что не виновен, что не делал ничего плохого", – сказал представитель Wikileaks, добавив, что происходящее нельзя назвать правосудием.

Храфнссон поведал, что на свежем воздухе Ассанж проводит всего полчаса в день. Условия, в которых он содержится, шокировали и Памелу Андерсон. Она считает, что журналист, который не совершал насильственных действий, не должен быть в тюрьме усиленного режима.

"У него нет доступа к библиотеке, компьютеру, он полностью отрезан от информации. Он не может даже поговорить с детьми", – сказала артистка.

Она призвала поддерживать Ассанжа всеми доступными способами.

С июня 2012 года Ассанж, обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля 2019-го его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.

По заявлению американского минюста, в США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома.

1 мая основателя Wikileaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии.

