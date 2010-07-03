Адвокат рассказал о шантаже в отношении Ассанжа

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа объяснил, почему он пожаловался в Генпрокуратуру Эквадора на возможные нарушения, которые были допущены в отношении подзащитного в посольстве страны в Лондоне, передает RT.
Юрист уточнил, что жалоба связана с утечкой личных и конфиденциальных данных австралийского журналиста, относящихся к двум последним годам его пребывания в посольстве Эквадора. Со слов Поведы, трое граждан Испании использовали эти сведения для шантажа руководителя WikiLeaks.
"Просили его выплатить три миллиона евро, в противном случае они бы слили эту информацию", – добавил адвокат.
Поведа выразил надежду, что генпрокурор "займется расследованием этих серьезных обстоятельств". При этом самыми главными в утечке он назвал данные юридической стратегии защиты Ассанжа.
Журналист жил в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В Великобритании ему грозит уголовное преследование за нарушение условий освобождения под залог, а в США основателю WikiLeaks предъявили обвинения в связи с публикацией в интернете документов различных правительственных ведомств и служб. 11 апреля Ассанжа арестовали.
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