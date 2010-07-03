Эксперт прокомментировал обвинения президента Эквадора в адрес Ассанжа

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Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов оценил заявление президента Эквадора Ленина Морено о том, что основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж использовал посольство в Лондоне, где он находился последние семь лет, как "центр для шпионажа".

Он отметил, что это сложно представить из-за отсутствия у Ассанжа доступа к интернету.

Кортунов выразил мнение, что заявление может быть превентивным шагом со стороны южноамериканской республики.

"Очевидно, есть понимание того, что президента Ленина Морено будут обвинять в выдаче Ассанжа и отступлении от норм гуманизма. Особенно если все-таки тот окажется в США. Так что своим выступлением президент хочет исправить ситуацию", – сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, такого рода заявление можно назвать попыткой повлиять на мнение мирового сообщества об основателе WikiLeaks, который является "знаковой и культовой фигурой".

"Уже были заявления, что хакеры просто так эту ситуацию не оставят. То есть если Ассанжа депортируют в США и будет серьезный обвинительный приговор, то хакерское сообщество примет ответные меры", – подчеркнул Кортунов.

Ранее Морено заявил, что Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве страны в Великобритании.

Также Ассанжу отказали в выдаче гражданства Эквадора.

Основатель WikiLeaks жил в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В Великобритании ему грозит уголовное преследование за нарушение условий освобождения под залог.



В США ему предъявили обвинения в связи с публикацией в интернете документов различных правительственных ведомств и служб. Кроме того, с 2015 года он обвиняется в сексуальных домогательствах в Швеции. 11 апреля его арестовали.

Новости о задержании прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России надеются на соблюдение прав основателя портала. В Госдуме отметили, что Ассанж по сути находился под арестом, но при этом не отбывал срок.

12 апреля стало известно, что хакерская группировка Anonymous потребовала от правительства Великобритании освободить арестованного основателя WikiLeaks. Хакеры назвали его журналистом, который говорит правду и разоблачает коррупцию. Участники группы призвали британцев выйти на улицы, аналогично "желтым жилетам", и бороться за освобождение Ассанжа.