Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Ассанжа

Шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве, сообщает РИА Новости.
Расследование в Швеции прекратили в 2017 году, однако после ареста Ассанжа адвокат одной из женщин, выдвигавших обвинения, потребовала его возобновления.
Заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон рассказала, что расследование решили закрыть из-за того, что Ассанж не мог появиться в суде. При этом такое решение никак не было связано с обстоятельствами дела. "Существует серьезные основания подозревать вину Ассанжа", – заявила она.
Перссон добавила, что когда основатель WikiLeaks отбудет наказание в Великобритании, Швеция подаст запрос о его выдаче.
С июня 2012 года Ассанж, обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.
Задержали его 11 апреля 2019 года по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд. По заявлению американского минюста, в США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома.
1 мая основателя Wikileaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии.
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