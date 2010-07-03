Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Ассанжа

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Шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве, сообщает РИА Новости.

Расследование в Швеции прекратили в 2017 году, однако после ареста Ассанжа адвокат одной из женщин, выдвигавших обвинения, потребовала его возобновления.

Заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон рассказала, что расследование решили закрыть из-за того, что Ассанж не мог появиться в суде. При этом такое решение никак не было связано с обстоятельствами дела. "Существует серьезные основания подозревать вину Ассанжа", – заявила она.

Перссон добавила, что когда основатель WikiLeaks отбудет наказание в Великобритании, Швеция подаст запрос о его выдаче.

С июня 2012 года Ассанж, обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.

Задержали его 11 апреля 2019 года по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд. По заявлению американского минюста, в США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома.

1 мая основателя Wikileaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии.

